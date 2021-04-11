Почему вредно сдерживать чихание

Чихание помогает удалить из дыхательных путей мелкий мусор, слизь и микробы. «Рамблер» расскажет об этом рефлексе подробнее, а также о том, почему его опасно сдерживать.

Весь процесс начинается с раздражения инородным телом слизистой оболочки носа. Нервные окончания мгновенно посылают информацию в виде импульса в продолговатый спинной мозг, а мозг возбуждает ответственные за работу мышцы. Затем легкие делают глубокий вдох, поднимается мягкое небо, а к твердому прижимается язык и, чтобы от давления не лопнули кровеносные сосуды, закрываются глаза. После этого работают межреберные мышцы, диафрагма, мышцы живота и гортани, которые резко выталкивают воздух наружу.

Если сдержать этот рефлекс, то воздушный поток направится вверх по евстахиевым трубам в структуры внутреннего и среднего уха. Он может разнести слизь и вызвать воспаление в слуховой полости или пазухах носа. А давление может повредить мелкие кровеносные сосуды в головном мозге, носу и сетчатке.