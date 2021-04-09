О чем говорят желтые пятки

Часто на пятках появляется желтизна из-за воздействия на стопы. Например, неудобной обуви, долгого стояния на ногах, синтетической одежды. Кожа огрубевает и приобретает желтый оттенок, который остается, если вовремя не ухаживать за ней. Однако иногда данный симптом говорит о проблемах со здоровьем. Подробнее — в материале "Рамблера".

Стопы могут пожелтеть из-за большого количество каротина в кожном покрове. Это неопасно и происходит, когда человек очень часто употребляет в пищу морковь, оранжевые цитрусовые, хурму и другие содержащие его продукты. Помимо пяток, еще желтеют ладони и туловище.

Также желтизна часто появляется из-за определенного вида грибков. При этом симптом сопровождается зудом и шелушением.

Более серьезные причины желтых стоп — нарушение работы пищеварительной системы, образование камней в желчном пузыре или интоксикация организма. Пятки могут поменять цвет и из-за проблем с печенью. Развивается желтуха, которая покрывает не только стопы, но и другие части тела.

Кроме того, таким образом может проявляться сахарный диабет. При этом заболевании нарушается кровообращение в эпидермисе, кожа пересыхает.

Часто, чтобы справиться с желтизной, достаточно воспользоваться обычной пемзой или сделать ванну для ног. Например, с яблочным уксусом, белой глиной или парой столовых ложек перекиси. Еще можно потереть стопы соком лимона.