Что такое сердечный кашель и как его распознать

Не всегда кашель свидетельствует о простуде или заболеваниях легких. Иногда он предупреждает человека о патологиях в сердечно-сосудистой системе. В таких случаях его называют "сердечным кашлем".

Что такое сердечный кашель

Не секрет, что сердце сильно влияет на весь организм из-за нарушения кровообращения. При болезнях сердца, например, может появиться одышка, боли в груди и лопатках.

Сердечный кашель появляется из-за застоя крови. Он провоцирует сильную нагрузку на органы дыхания.

Легкие не могут нормально функционировать, пока сердце не будет пропускать достаточное количество крови в организм. Если вовремя не обратить внимания на симптомы, то может развиться недостаток кислорода, а вместе с ним и отек легких.

В большинстве случаев сердечный кашель появляется после перенесенных инфарктов, инсультов и других сердечных приступов. Однако он может быть у людей с сердечной недостаточностью, гипертонией и другими хроническими заболеваниями сердца и сосудов.

Симптомы

Сердечный кашель чаще всего беспокоит людей в ночное время. Существует несколько видов сердечного кашля: лающий, приступообразный и резкий. Такие типы чаще всего встречаются при сердечном кашле. Как правило, он сопровождается одышкой и удушьем.

Дыхание у людей с подобными симптомами может сопровождаться хрипами из-за того, что в легких скапливается жидкость. Если болезнь запущена, то по мере ее распространения будет увеличиваться мокрота.