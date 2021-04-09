Какие опасные заболевания можно выявить по запаху

Так, на нарушение метаболизма, связанного с избытком токсических веществ кето-продуктов, указывает специфический кислый запах кожи:

Эксперт посоветовала обращать внимание не только на запах, но также следить за состоянием кожи. Высыпания или изменения кожного рисунка могут быть предвестником заболеваний внутренних органов.