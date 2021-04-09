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Какие опасные заболевания можно выявить по запаху

Мира Маркина
51 минуту назад
Терапевт Наталья Лазуренко в разговоре с телеканалом "Звезда"рассказала, о каких опасных заболеваниях могут сигнализировать неприятные запахи.
Так, на нарушение метаболизма, связанного с избытком токсических веществ кето-продуктов, указывает специфический кислый запах кожи:
"В частности, этот запах может появиться, когда человек по какой-то причине употребляет большое количество белковой пищи или с большим содержанием жира".
Кисло-сладкий запах является симптомом развития сахарного диабета и связан с процессами распада, вызванными нарушениями углеводного обмена.
Эксперт посоветовала обращать внимание не только на запах, но также следить за состоянием кожи. Высыпания или изменения кожного рисунка могут быть предвестником заболеваний внутренних органов.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что гематолог перечислил признаки серьезных заболеваний.
Болезни и лекарства,ТК "Звезда",
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