Как продлить молодость: мнение терапевта

Терапевт высшей категории, Директор дирекции по координации деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный в беседе с РИА Новости рассказал, как продлить молодость организма.

Специалист подчеркнул, что труд идет пожилым людям на пользу - работающие пенсионеры живут дольше. Однако важно, чтобы он не подразумевал стрессов и был связан с умственными нагрузками.

Кроме того, медик напомнил о важности регулярной диспансеризации и осмотров, которые помогут выявить болезни на ранних стадиях.

Для того, чтобы сохранить молодость организма, необходимо заниматься спортом, сбалансированно питаться, употреблять достаточно воды и высыпаться.