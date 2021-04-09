Как продлить молодость: мнение терапевта

Терапевт высшей категории, Директор дирекции по координации деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный в беседе с РИА Новости
рассказал, как продлить молодость организма.
Специалист подчеркнул, что труд идет пожилым людям на пользу - работающие пенсионеры живут дольше. Однако важно, чтобы он не подразумевал стрессов и был связан с умственными нагрузками.
Кроме того, медик напомнил о важности регулярной диспансеризации и осмотров, которые помогут выявить болезни на ранних стадиях.
Для того, чтобы сохранить молодость организма, необходимо заниматься спортом, сбалансированно питаться, употреблять достаточно воды и высыпаться.
При этом Безымянный подчеркнул, что, не соблюдая эти условия, можно состариться очень быстро. В частности, в группе риска находятся курильщики и люди, подверженные регулярным стрессам.