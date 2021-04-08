При каких заболеваниях появляется боль в носу

С болью в носу время от времени сталкивается каждый человек. Иногда это связано с травмами, а иногда с воспалительными процессами. "Рамблер" выясни, какие причины могут вызвать болевые ощущения в носу.

Синуситы

Иногда к боли приводит воспаление околоносовых пазух. Поэтому боль может находиться в разных частях лица. Чаще всего пациенты сталкиваются гайморитом, при котором поражаются верхнечелюстные пазухи. Например, остаточный насморк или кариозные зубы перерасти в гайморит.

Фурункулы

Появление фурункулов приносит массу неприятных ощущений. Помимо сильной боли появление в носовом проходе фурункула затрудняет дыхание. Обычно, если у человека возник фурункул, до носа очень больно дотрагиваться.

Ринит

Заложенный нос влияет на недостаточное насыщение организма кислородом. Из-за этого страдают органы сердечно-сосудистой системы, органы дыхания, возникают перепады артериального давления. Поэтому нос может болеть. Ринит возникает по причине простуды, аллергии и долгого использования каплей для носа.

Невралгия