Популярные заблуждения о похмелье, которые вредят здоровью

Большинство людей хотя бы раз испытывало состояние похмелья - резкое недомогание, проявляющееся наутро после бурной вечеринки. В попытке избавиться от него многие принимают мифы о похмелье за чистую монету, что лишь вредит здоровью. Подробнее о таких заблуждениях - в материале "Рамблера".

Градус нельзя понижать

Существует ряд людей, убежденных, что дискомфорт после злоупотребления спиртным возникает лишь, если в ходе торжества человек запивал крепкий алкоголь легким - например, коньяк пивом. Однако не так давно немецкие ученые провели ряд экспериментов, доказав, что порядок употребления спиртного не играет роли. Главное - какое количество алкоголя в конечном счете оказалось в желудке.

Таблетка от всех бед

Пока одни люди, предвидящие похмелье, обращаются к народной медицине, другие предпочитают выпивать перед сном парацетамол или аспирин. Они убеждены - с рассветом от последствий застолья не останется и следа. Но это не только неверное, но и опасное заблуждение.

Обезболивающие таблетки начинают действовать примерно через полчаса после приема, а их действие прекращается спустя 3-5 часов. То есть утром эффекта от них не будет.

Кроме того, аспирин и особенно парацетамол крайне плохо сочетаются с алкоголем. Первый раздражает слизистую желудка, которая и без того подверглась мощной атаке со стороны спиртного. А последний и вовсе может привести к летальному исходу, потому что усиливает. нагрузку на печень.

Сон - лучшее средство

Заниматься повседневными делами, когда раскалывается голова и ломит тело, совсем не хочется. Именно поэтому, испытывая похмелье, мы предпочитаем оставаться в кровати. Однако, как ни странно, сон и горизонтальное положение не способствуют улучшению состояния, а лишь продлевают похмелье.