Почему возникает "вдовий горб" и как от него избавиться

"Вдовий горб" - это доброкачественное образование, плотная жировая прослойка в районе седьмого шейного позвонка. Многих беспокоит эстетическая сторона - "вдовий горб" отнюдь не добавляет красоты, но также он плохо сказывается на здоровье. Особенно, если липома достигает внушительных размеров.

В материале "Рамблера" разбираемся, почему он возникает и как с этим бороться.

"Вдовьим" горб называют, потому что раньше, в том возрасте, когда появлялось это новообразование, большинство женщин уже становились вдовами. Но на самом деле этот недуг может затронуть и мужчин тоже.

На самом деле основная причина возникновения холки кроится в изменении физиологических изгибов. Такое встречается у людей, ведущий малоподвижный и сидячий образ жизни. Одним из факторов может быть смещение головы вперед на фоне постоянной работы за телефоном и компьютером.

Помочь может массаж у специалиста, либо самомассаж, а также реабилитационный фитнес.