Что произойдет со здоровьем, если не ходить к зубному

Зубных врачей боятся не только дети - многие взрослые также отказываются посещать стоматологов. Однако такое халатное отношение к своему здоровью чревато не только кариесом, но и другими серьезными проблемами. Подробнее о них - в материале "Рамблера".

Головные боли и сколиоз

Неправильный прикус приводит к тому, что сбалансированное положение головы относительно корпуса меняется. Затем увеличивается нагрузка на мышцы шеи, искривляется позвоночник, нарушается осанка и меняется походка. Вследствие этого развиваются недуги опорно-двигательной системы и возникают частые головные боли.

Гайморит, отит и хроническая ангина

Чтобы поддерживать здоровье зубов, недостаточно лишь чистить их зубной щеткой. Специалисты также настоятельно советуют использовать ирригатор, зубную нить и посещать стоматолога для профессиональной чистки. Пренебрежение этими советами ведет к разбалансировке микрофлоры полости рта - одних бактерий становится меньше, других, напротив, гораздо больше. В результате возникают хронические ангины, тонзиллиты, отиты и гаймориты. Эти заболевания вызываются бактериями, а те, в свою очередь, размножаются на нечищенных зубах и воспаленных деснах.

Гормональные проблемы

Даже если у вас не хватает одного-двух зубов процесс пищеварения неизменно нарушается, поскольку каждый зуб выполняет свою функцию. Если же по каким-то причинам тот или иной пришлось удалить, необходимо поставить имплант.