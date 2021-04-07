Когда при повышенной температуре нужно срочно вызывать врача

Повышенная температура проявляется в разных ситуациях: иногда это лишь реакция организма на прививку, в некоторых случаях симптом ОРВИ, а порой - признак тяжелого заболевания. Когда при повышенной температуре следует немедленно вызывать врача, расскажет "Рамблер".

Если температура не проходит

В случае, когда температура от 38.5 держится дольше одного дня и не сбивается жаропонижающими средствами, можно смело вызывать скорую помощь. Не исключено, что в организме образовалось воспаление, с которым он не может справиться самостоятельно.

Хронические недуги

Поводом для немедленного вызова врача может также стать жар у человека с серьезными хроническими недугами вроде болезней сердца или заболеваний дыхательных путей.

Другие симптомы

Сильная жажда, пересохший рот, головокружение, темная моча или уменьшение мочевыделения - все эти симптомы вкупе с повышенной температурой сигнализируют о серьезном недомогании.

Температура резко поднимается