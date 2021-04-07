Способы борьбы с бессонницей, которые советуют неврологи

Многие люди уверены, что с бессонницей можно бороться только медикаментозно, но на самом деле это не так. Неврологи говорят, что во многом схема лечения зависит от причин бессонницы, но большинство людей не могут уснуть из-за нервов и повышенной тревожности. Они знают несколько способов, как можно облегчить себе жизнь, если вы страдаете от тревожной бессонницы. "Рамблер" рассказывает о простых советах невролога.
Проветривайте комнату перед сном
Этот совет выглядит очень банально, но он действительно работает. Исследования показывают, что человек гораздо легче засыпает в комнате, где на 1-2 градуса теплее комфортной температуры. Кроме того, после проветривания комната наполняете свежим воздухом, который тоже способствует засыпанию.
Ложитесь в одно и то же время
Постарайтесь приучить себя к графику. когда организм живет по часам, спустя некоторое время он сам начинает требовать сон в определенный период. Проведите эксперимент и попробуйте наладить режим сна вместе с режимом питания. Спустя 21 день (именно столько формируется привычка) вы заметите, что тело требует еду и сон в определенное время.
Не занимайтесь физической активностью перед сном
Многие спортсмены любят ночами тренироваться в тренажерных залах, но делать этого не стоит. Так они не только нарушают режим сна, но и провоцируют у себя бессонницу. Дело в том, что сильна физическая активность может вызвать стресс для мышц, из-за этого они будут в напряжении некоторое время, а человек не сможет заснуть.
Избегайте стрессовых ситуаций
Если вы не можете полностью отложить телефон или ноутбук за час до сна, то просто старайтесь избегать стрессовых ситуаций, например, игр на телефоне, где вы переживаете, рабочих звонков или разговоров с людьми, которые вам не нравятся. Все это повышает тревожность, и потом вы не сможете уснуть.