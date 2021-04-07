Способы борьбы с бессонницей, которые советуют неврологи

Многие люди уверены, что с бессонницей можно бороться только медикаментозно, но на самом деле это не так. Неврологи говорят, что во многом схема лечения зависит от причин бессонницы, но большинство людей не могут уснуть из-за нервов и повышенной тревожности. Они знают несколько способов, как можно облегчить себе жизнь, если вы страдаете от тревожной бессонницы. "Рамблер" рассказывает о простых советах невролога.

Проветривайте комнату перед сном

Этот совет выглядит очень банально, но он действительно работает. Исследования показывают, что человек гораздо легче засыпает в комнате, где на 1-2 градуса теплее комфортной температуры. Кроме того, после проветривания комната наполняете свежим воздухом, который тоже способствует засыпанию.

Ложитесь в одно и то же время

Постарайтесь приучить себя к графику. когда организм живет по часам, спустя некоторое время он сам начинает требовать сон в определенный период. Проведите эксперимент и попробуйте наладить режим сна вместе с режимом питания. Спустя 21 день (именно столько формируется привычка) вы заметите, что тело требует еду и сон в определенное время.

Не занимайтесь физической активностью перед сном

Многие спортсмены любят ночами тренироваться в тренажерных залах, но делать этого не стоит. Так они не только нарушают режим сна, но и провоцируют у себя бессонницу. Дело в том, что сильна физическая активность может вызвать стресс для мышц, из-за этого они будут в напряжении некоторое время, а человек не сможет заснуть.

Избегайте стрессовых ситуаций