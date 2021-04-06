Что делать, если сахар в крови повышен или понижен

Уровень сахара в крови - крайне важный показатель, который может указывать на развитие серьезных заболеваний. Подробнее о том, в пределах каких значений должен держаться сахар и когда следует насторожиться - в материале "Рамблера".

Норма глюкозы в крови, взятой натощак из вены, от 3,9 до 5,6 ммоль/л (70–100 мг/дл).

От 5,6 до 6,9 ммоль/л — преддиабет. В организме происходят некоторые процессы, увеличивающие риск развития диабета.

7 ммоль/л и выше — гипергликемия. Зачастую это свидетельствует о наличии сахарного диабета.

Ниже 3,9 ммоль/л — гипогликемия. Опасное состояние, которое может указывать на ряд серьезных нарушений в организме. Иные результаты могут свидетельствовать о следующих состояниях:

При этом следует помнить, что повышенный уровень сахара в крови не всегда свидетельствует о диабете. В некоторых случаях он может сигнализировать о гипертиреозе, раке, панкреатите или сильном стрессе.