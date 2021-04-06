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Что делать, если сахар в крови повышен или понижен

Мира Маркина
5 часов назад
Уровень сахара в крови - крайне важный показатель, который может указывать на развитие серьезных заболеваний. Подробнее о том, в пределах каких значений должен держаться сахар и когда следует насторожиться - в материале "Рамблера".
Норма глюкозы в крови, взятой натощак из вены, от 3,9 до 5,6 ммоль/л (70–100 мг/дл).
Иные результаты могут свидетельствовать о следующих состояниях:
  • От 5,6 до 6,9 ммоль/л — преддиабет. В организме происходят некоторые процессы, увеличивающие риск развития диабета.
  • 7 ммоль/л и выше — гипергликемия. Зачастую это свидетельствует о наличии сахарного диабета.
  • Ниже 3,9 ммоль/л — гипогликемия. Опасное состояние, которое может указывать на ряд серьезных нарушений в организме.
При этом следует помнить, что повышенный уровень сахара в крови не всегда свидетельствует о диабете. В некоторых случаях он может сигнализировать о гипертиреозе, раке, панкреатите или сильном стрессе.
Так или иначе, тревожные результаты анализов необходимо обсудить с терапевтом. Медик установит причину, поставит точный диагноз и объяснит, как вернуть уровень глюкозы в норму.
Болезни и лекарства,
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