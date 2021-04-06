Опасные болезни, у которых нет симптомов

Люди привыкли, что серьезные болезни сразу же проявляют себя заметными симптомами, но на самом деле это не так. Большинство недугов либо не имеют симптомов вообще, либо сигнализируют о себе общим недомоганием. Так, например, при злокачественных опухолях человек может чувствовать головокружение и головные боли, а также вялость и усталость. "Рамблер" рассказывает об опасных болезнях, которые не имеют симптомов.

Глаукома

Это заболевание является основной причиной слепоты у людей старше 60 лет. Глаукома опасна тем, что не проявляет себя до тех пор, пока у человека не начнется частичная потеря зрения. Основной причиной заболевания является повышенное внутриглазное давление. Поэтому. если у вас есть проблемы с АД, лучше регулярно проходить проверки у офтальмолога. Глаукому также можно определить по первому симптому — ухудшению периферийного зрения. Однако проверить это может только профессионал.

Рак легких

Его можно обнаружить только на поздних стадиях, когда уже ничего нельзя сделать. Многие известные люди погибли из-за того, что у них на протяжении долгого времени не обнаруживали злокачественные опухоли. Одним из ярких примеров является британская королевская династия, в которой от рака легких скончались Георг VI, Эдуард VIII и принцесса Маргарет, сестра правящей королевы Елизаветы. На ранних стадиях рак легких проявляется в виде кашля, который можно спутать с простудой, поэтому многие не обращают внимания на этот симптом.

Гипертония