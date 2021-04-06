Опасные болезни, у которых нет симптомов

Люди привыкли, что серьезные болезни сразу же проявляют себя заметными симптомами, но на самом деле это не так. Большинство недугов либо не имеют симптомов вообще, либо сигнализируют о себе общим недомоганием. Так, например, при злокачественных опухолях человек может чувствовать головокружение и головные боли, а также вялость и усталость. "Рамблер" рассказывает об опасных болезнях, которые не имеют симптомов.
Глаукома
Это заболевание является основной причиной слепоты у людей старше 60 лет. Глаукома опасна тем, что не проявляет себя до тех пор, пока у человека не начнется частичная потеря зрения. Основной причиной заболевания является повышенное внутриглазное давление. Поэтому. если у вас есть проблемы с АД, лучше регулярно проходить проверки у офтальмолога. Глаукому также можно определить по первому симптому — ухудшению периферийного зрения. Однако проверить это может только профессионал.
Рак легких
Его можно обнаружить только на поздних стадиях, когда уже ничего нельзя сделать. Многие известные люди погибли из-за того, что у них на протяжении долгого времени не обнаруживали злокачественные опухоли. Одним из ярких примеров является британская королевская династия, в которой от рака легких скончались Георг VI, Эдуард VIII и принцесса Маргарет, сестра правящей королевы Елизаветы. На ранних стадиях рак легких проявляется в виде кашля, который можно спутать с простудой, поэтому многие не обращают внимания на этот симптом.
Гипертония
Эта болезнь очень распространена, но многие люди относятся к ней не очень серьезно. Дело в том, что скачки давления могут спровоцировать инсульт, который для некоторых людей может стать смертельным. При этом, если вы замечаете повышение или понижение давления, то вам очень повезло, потому что вы можете предотвратить сердечный приступ. У многих людей такая чувствительность отсутствует, поэтому гипертония проходит бессимптомно.