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Врач-стоматолог рассказал об опасности боли в зубах

Lenta.ruиещё 11
4 часа назад
Главный стоматолог Минздрава Олег Янушевич рассказал об опасных признаках боли и неприятных ощущений в зубах. Об этом сообщает «Москва 24».
Так, по словам врача, дискомфорт в зубах может свидетельствовать о гайморите, поскольку они расположены очень близко к гайморовым пазухам. Неприятные ощущения могут быть вызваны опухолями из-за онкологических заболеваний, возникающих в гайморовых паузах.
Кроме того, Янушевич подчеркнул, что такие изменения погодных условий, как температуры, давления и влажности, не должны напрямую влиять на заболевания и ощущения в зубах. Некоторые симптомы могут вызвать лишь холодные температуры.
«Например, при остром и хроническом пульпите вдыхание холодного воздуха провоцирует иногда болевые ощущения. Но это не влияет на само заболевание, а просто увеличивает силу симптома», — объяснил врач.
Ранее стоматолог предупредил о возможном пожелтении зубов при слишком тщательной чистке. Он рассказал, что когда зубы начинают терять природную белизну, пациенты пытаются более тщательно чистить их, однако это лишь усугубляет ситуацию. Специалист объяснил, что зубная эмаль имеет белый цвет, однако следующий слой под ней, известный как дентин, — желтый. Если эмаль стирается, то желтый цвет начинает просвечивать.
Болезни и лекарства,Олег Янушевич,Минздрав РФ,
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