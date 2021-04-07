Врач-стоматолог рассказал об опасности боли в зубах

Главный стоматолог Минздрава Олег Янушевич рассказал об опасных признаках боли и неприятных ощущений в зубах. Об этом сообщает «Москва 24».

Так, по словам врача, дискомфорт в зубах может свидетельствовать о гайморите, поскольку они расположены очень близко к гайморовым пазухам. Неприятные ощущения могут быть вызваны опухолями из-за онкологических заболеваний, возникающих в гайморовых паузах.

Кроме того, Янушевич подчеркнул, что такие изменения погодных условий, как температуры, давления и влажности, не должны напрямую влиять на заболевания и ощущения в зубах. Некоторые симптомы могут вызвать лишь холодные температуры.

«Например, при остром и хроническом пульпите вдыхание холодного воздуха провоцирует иногда болевые ощущения. Но это не влияет на само заболевание, а просто увеличивает силу симптома», — объяснил врач.