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Как не пропустить онкологию

Диана Товсепова
10 часов назад
Многие слышали о тесте на онкомаркеры. Согласно рекламе, такой тест помогает диагностировать онкологические болезни на ранней стадии. Так ли это на самом деле?
Смотрите видео, чтобы узнать о ранних методах выявления онкологии Как работает тест на онкомаркеры, для кого он бесполезен, а кому нужно сдать его немедленно.
Ранее "Рамблер" сообщал о признаках предракового состояния.
Болезни и лекарства,Видео,
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