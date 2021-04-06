Как не пропустить онкологию

Многие слышали о тесте на онкомаркеры. Согласно рекламе, такой тест помогает диагностировать онкологические болезни на ранней стадии. Так ли это на самом деле?

Смотрите видео, чтобы узнать о ранних методах выявления онкологии Как работает тест на онкомаркеры, для кого он бесполезен, а кому нужно сдать его немедленно.