Врач назвала способ самостоятельно избавиться от изжоги

От изжоги можно избавиться самостоятельно, отказавшись от вредных привычек или изменив высоту кровати, заявила врач гастроэнтеролог-гепатолог московской городской клинической больницы имени Виноградова Ольга Аришева. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Если вы курите — отказаться от курения, похудеть, подложить что-то под ножки кровати, чтобы головной конец был повыше, избегать тугих поясов, корсетов»,

— посоветовала специалист. Она добавила, что курящему человеку достаточно избавиться от пагубной привычки, чтобы симптомы заболевания прошли надолго.