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Врач назвала способ самостоятельно избавиться от изжоги

Lenta.ru
2 часа назад
От изжоги можно избавиться самостоятельно, отказавшись от вредных привычек или изменив высоту кровати, заявила врач гастроэнтеролог-гепатолог московской городской клинической больницы имени Виноградова Ольга Аришева. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
«Если вы курите — отказаться от курения, похудеть, подложить что-то под ножки кровати, чтобы головной конец был повыше, избегать тугих поясов, корсетов»,
— посоветовала специалист. Она добавила, что курящему человеку достаточно избавиться от пагубной привычки, чтобы симптомы заболевания прошли надолго.
Ранее врач-терапевт ГКБ 17 города Москвы, член Российского общества терапевтов Зухра Алиева заявила, что изжога может быть связана с различными заболеваниями. Она чаще всего свидетельствует о наличии гастрита, язвенного поражения желудка и 12-перстной кишки, хронического холецистита, панкреатита, рефлюксной гастроэзофагиальной болезни, дисфункции желчных путей.
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