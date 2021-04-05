Существуют заболевания, которые обостряются на фоне солнечного света. Подробно об этом рассказала врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа. Она также обозначила причины проявления подобных недугов.

— Есть два типа людей, плохо переносящих ясную погоду. К одному из них относятся граждане, страдающие аллергией на солнце, а к другому — те, у кого возникают сложности в нахождении на солнечном свете, — сообщила Людмила Лапа.

Она пояснила, что у первых не хватает витамина D, а также присутствует дисбактериоз. Все это является причинами аллергии. Вторые же страдают сосудистыми заболеваниями печени. У них формируется ангиоотек. Как правило, это происходит при инвазии или вирусах, отмечает «Москва 24».