Какие осложнения может вызвать хронический фарингит

Фарингит — воспаление слизистой оболочки глотки и миндалин, чаще вирусной или бактериальной природы. Лечение фарингита в начальных стадиях гарантирует полное исчезновение проблемы, но при запущенном состоянии болезнь может стать хронической и спровоцировать развитие проблем с другими органами. Подробнее об опасных последствиях расскажет "Рамблер".

Признаки

Прежде всего стоит разобраться в признаках возможного развития фарингита. Первым является возникновение в горле болезненных и неприятных ощущений: жжения, першения, щекотания, пощипывания. Утром человек избавляется от скоплений слизи, которые накапливаются за ночь путем отхаркивания или откашливания, это обычная процедура. В случае возникновения фарингита она может привести к тошноте и дальнейшей рвоте. Кроме того люди начинают жаловаться на боли во время глотания пищи.