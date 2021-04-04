Какие осложнения может вызвать хронический фарингит

Фарингит — воспаление слизистой оболочки глотки и миндалин, чаще вирусной или бактериальной природы. Лечение фарингита в начальных стадиях гарантирует полное исчезновение проблемы, но при запущенном состоянии болезнь может стать хронической и спровоцировать развитие проблем с другими органами. Подробнее об опасных последствиях расскажет "Рамблер".
Признаки
Прежде всего стоит разобраться в признаках возможного развития фарингита. Первым является возникновение в горле болезненных и неприятных ощущений: жжения, першения, щекотания, пощипывания. Утром человек избавляется от скоплений слизи, которые накапливаются за ночь путем отхаркивания или откашливания, это обычная процедура. В случае возникновения фарингита она может привести к тошноте и дальнейшей рвоте. Кроме того люди начинают жаловаться на боли во время глотания пищи.
Симптомы
Основными симптомами фарингита являются:
- гиперемия слизистой оболочки горла при фарингите человека;
- зернистость глоточных лимфоидных жидкостей;
- также на задней части глотки, на небных миндалинах могут возникнуть небольшие гнойные образования;
- общая слабость организма;
- частые головные боли, которые могут продолжать длительный промежуток времени;
- частый упорный, сухой кашель;
- температура тела может повыситься в пределах 37,5 градусов;
- боли в мышцах.
Если хронический фарингит является дополнением к уже имеющимся заболеваниям, тогда его симптомы добавляются к симптомам основной болезни.
Сам фарингит не несет серьезной опасности жизни человека. Однако если болезнь болезнь переходит в хроническую форму, она может вызвать ряд осложнений. К ним относятся:
- воспаление лимфоузлов, расположенных на шее (лимфаденит шейный), особенно сложно данная болезнь проходит у взрослых;
- сиалоаденит или воспаление слюнной железы, лечение такой патологии часто требует проведения операции;
- воспаление слуховых труб и среднего уха, может привести к полной или частичной потере слуха;
- ларингит воспаление внутри гортани также может привести к серьезным последствиям;
- трахеит – это воспаление слизистой оболочки трахеи является провокатором бронихитов и воспаления легких с переходом в пневмонию;
- хронические бронхиты – в этом случае инфекция из гортани переходит в легкие, лечение потребует приема сильных антибиотиков.