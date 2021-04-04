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Какие осложнения может вызвать хронический фарингит

Катерина Саломе
1 час назад
Фарингит — воспаление слизистой оболочки глотки и миндалин, чаще вирусной или бактериальной природы. Лечение фарингита в начальных стадиях гарантирует полное исчезновение проблемы, но при запущенном состоянии болезнь может стать хронической и спровоцировать развитие проблем с другими органами. Подробнее об опасных последствиях расскажет "Рамблер".
Какие осложнения может вызвать хронический фарингит
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Признаки

Прежде всего стоит разобраться в признаках возможного развития фарингита. Первым является возникновение в горле болезненных и неприятных ощущений: жжения, першения, щекотания, пощипывания. Утром человек избавляется от скоплений слизи, которые накапливаются за ночь путем отхаркивания или откашливания, это обычная процедура. В случае возникновения фарингита она может привести к тошноте и дальнейшей рвоте. Кроме того люди начинают жаловаться на боли во время глотания пищи.

Симптомы

Основными симптомами фарингита являются:
  • гиперемия слизистой оболочки горла при фарингите человека;
  • зернистость глоточных лимфоидных жидкостей;
  • также на задней части глотки, на небных миндалинах могут возникнуть небольшие гнойные образования;
  • общая слабость организма;
  • частые головные боли, которые могут продолжать длительный промежуток времени;
  • частый упорный, сухой кашель;
  • температура тела может повыситься в пределах 37,5 градусов;
  • боли в мышцах.
Если хронический фарингит является дополнением к уже имеющимся заболеваниям, тогда его симптомы добавляются к симптомам основной болезни.
Осложнения
Сам фарингит не несет серьезной опасности жизни человека. Однако если болезнь болезнь переходит в хроническую форму, она может вызвать ряд осложнений. К ним относятся:
  • воспаление лимфоузлов, расположенных на шее (лимфаденит шейный), особенно сложно данная болезнь проходит у взрослых;
  • сиалоаденит или воспаление слюнной железы, лечение такой патологии часто требует проведения операции;
  • воспаление слуховых труб и среднего уха, может привести к полной или частичной потере слуха;
  • ларингит воспаление внутри гортани также может привести к серьезным последствиям;
  • трахеит – это воспаление слизистой оболочки трахеи является провокатором бронихитов и воспаления легких с переходом в пневмонию;
  • хронические бронхиты – в этом случае инфекция из гортани переходит в легкие, лечение потребует приема сильных антибиотиков.
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