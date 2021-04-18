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Как красное вино спасает от катаракты

Мира Маркина
5 часов назад
Ученые уже не раз развенчивали миф о пользе красного вина. Однако не так давно появилось очередное исследование, противоречащее этому. Подробнее - в материале "Рамблера".
Как красное вино спасает от катаракты
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Исследователи проанализировали данные из британского биобанка о здоровье и образе жизни порядка 500 тысяч человек и установили, что у умеренно пьющих людей вероятность удаления катаракты на 23% ниже, чем у тех, кто полностью отказался от алкоголя.
Если точнее, риск развития катаракты снижает употребление 6,5 бокалов красного вина в неделю. Специалисты связывают это с антиоксидантами, содержащимися в напитке.
В одной бутылке вина содержится пять бокалов по 150 миллилитров. Соответственно, рекомендованные 6,5 бокалов - это примерно литр вина.
В Великобритании в год проводится 450 тысяч операций по удалению катаракты. Это является самым распространенным хирургическим вмешательством.
Однако, даже несмотря на результаты исследования, Национальная служба здравоохранения Великобритании напоминает, что употребление алкоголя является фактором риска развития катаракты точно так же, как курение, сахарный диабет и наследственность.
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