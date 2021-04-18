Как красное вино спасает от катаракты

Ученые уже не раз развенчивали миф о пользе красного вина. Однако не так давно появилось очередное исследование, противоречащее этому. Подробнее - в материале "Рамблера".

Исследователи проанализировали данные из британского биобанка о здоровье и образе жизни порядка 500 тысяч человек и установили, что у умеренно пьющих людей вероятность удаления катаракты на 23% ниже, чем у тех, кто полностью отказался от алкоголя.

Если точнее, риск развития катаракты снижает употребление 6,5 бокалов красного вина в неделю. Специалисты связывают это с антиоксидантами, содержащимися в напитке.

В одной бутылке вина содержится пять бокалов по 150 миллилитров. Соответственно, рекомендованные 6,5 бокалов - это примерно литр вина.

В Великобритании в год проводится 450 тысяч операций по удалению катаракты. Это является самым распространенным хирургическим вмешательством.