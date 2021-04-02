Как избавиться от боли, если “продуло” шею

Боль в шее может возникнуть в самый неподходящий момент и в одночасье испортить все планы. Как устранить ее быстро и без последствий? Выяснял "Рамблер".

Говоря о том, что "шею продуло", мы имеем в виду боль, возникшую под действием холодного воздуха или сквозняка на мышцы. Как правило, спустя какое-то время она проходит сама по себе. Но если ноющая боль все же доставляет ощутимый дискомфорт, существует несколько способов, которые помогут улучшить состояние и позволят, как минимум, заниматься повседневными делами.

Чаще всего медики рекомендуют принять ибупрофен или парацетамол. Кроме того, можно сделать теплый или холодный компресс на шею. Эти способы оказывают разное воздействие, поэтому, чтобы понять, какой подходит именно вам, придется опробовать оба.