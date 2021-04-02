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Как избавиться от боли, если “продуло” шею

Мира Маркина
4 часа назад
Боль в шее может возникнуть в самый неподходящий момент и в одночасье испортить все планы. Как устранить ее быстро и без последствий? Выяснял "Рамблер".
Говоря о том, что "шею продуло", мы имеем в виду боль, возникшую под действием холодного воздуха или сквозняка на мышцы. Как правило, спустя какое-то время она проходит сама по себе. Но если ноющая боль все же доставляет ощутимый дискомфорт, существует несколько способов, которые помогут улучшить состояние и позволят, как минимум, заниматься повседневными делами.
Чаще всего медики рекомендуют принять ибупрофен или парацетамол. Кроме того, можно сделать теплый или холодный компресс на шею. Эти способы оказывают разное воздействие, поэтому, чтобы понять, какой подходит именно вам, придется опробовать оба.
Вместе с тем важно помнить, что порой боль в шее может быть крайне опасной и следует немедленно обратиться за помощью. Чаще всего такая боль сопровождается следующими симптомами:
  • Боль в шее возникла после сильного падения или аварии
  • Тошнота, головокружение, глаза болят от света
  • Вы не ощущаете, что пора в туалет
  • Ощущение покалывания в пальцах
  • Резкая слабость в ногах
  • Боль продолжается несколько недель, и вы стремительно теряете вес
  • Увеличенные лимфоузлы узлы не уменьшаются несколько недель
  • Температура выше 38 градусов
  • Шея стала жесткой: вы не можете свободно двигать головой
Болезни и лекарства,
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