Почему может быть заложен нос без насморка

Бывает такое, когда неожиданно закладывает нос, а насморка нет. Неприятное состояние носит название ринит, но причин для его появления множество. "Рамблер" расскажет о них подробнее.

Обычно состояние отека слизистой наблюдается на самых первых этапах респираторных заболеваний и прочих инфекций. Насморк с выделениями зачастую наступает позже.

Помимо этого, причиной заложенности может стать аллергия. Одним из наиболее распространенных симптомов аллергии является именно отек слизистой оболочки полости носа. Насморка нет, когда аллерген только-только начинает активироваться.

Многим женщинам, перенесшим беременность, хорошо знакома подобная ситуация. На отек слизистой влияет изменение гормонального фона. К слову, во время менопаузы или в определенные дни цикла заложенность может проявляться чаще.

Возникновение симптома зависит от влажности и состояния воздуха. С началом отопительного сезона воздух в квартире становится слишком теплым и сухим, а это провоцирует пересушивание внутренних поверхностей носа. В таком случае можно чаще проветривать и установить увлажнитель.

Полипы в носу или искривление перегородки также влияют на качество вашего дыхания. Правда, здесь может помочь только хирургическое вмешательство.

Не забывайте, что длительный прием сосудосуживающих капель (более пяти дней) провоцирует привыкания. Тогда отечность наблюдается постоянно.