Как постоянное использование смартфона влияет на здоровье

Большинство из нас используют смартфон на постоянной основе. Гаджеты могут находиться в руках молодых людей до восьми часов в день. Любопытно, как постоянное использование телефона влияет на наше тело. "Рамблер" узнал об этом подробнее.

Боли в большом пальце

Испанские ученые из университета Малаги совместно с группой ученых из Италии и США провели исследование о влиянии смартфонов на кисти рук. Выяснилось, что использование мобильного телефона, приводит к боли в больших пальцах.

Такие нагрузки не были предусмотрены эволюцией. Большой палец предназначен для того, чтобы что-то хватать и удерживать, а не поддерживать тяжелый предмет.

Частое использование телефонов приводит к тендините — воспалению и дистрофию сухожилия. Если боли только появились, необходимо ограничить использование телефона. В худшем случае, обратиться к врачу.

Боли в шее

Когда мы смотрим в телефон, то невольно опускаем шею, что впоследствии приводит к болям. Американский нейрохирург доктор Дэвид ДеВитт утверждает, что мышцы в таком положении напрягаются чрезмерно, поэтому возникают неприятные ощущения.

Поэтому необходимо, чтобы и компьютер, и телефон находились на уровне глаз. В качестве профилактики болей подойдут упражнения и растяжки, специально предназначенные для шеи, груди и верхней части спины.

Бактерии

В это трудно поверить, но данные исследований утверждают, что на поверхности наших смартфонов микробов может быть в 10 раз больше, чем на крышке унитаза.