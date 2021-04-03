Почему люди икают и не могут остановиться

Икота — это забавно, но затянувшийся процесс икания не только не радует, но и говорит о проблемах со здоровьем. "Рамблер" выяснил, почему люди икают и почему не могут остановится.

Все дело в диафрагме, которая необходима нам для дыхания. В расслабленном состоянии она выпуклая, объем грудной полости уменьшен, легкие сжаты, в напряженном — сокращена, за счет чего объем грудной полости увеличивается, а легкие расправляются.

Также диафрагма регулирует давление, которое помогает крови добираться до сердца. А еще ее движение способствует продвижению съеденной еды по пищеводу.

Икота, в свою очередь, это спазматическое сокращение диафрагмы. При этом происходит судорожный вдох длиной в миллисекунды. От спазма диафрагмы до звука икания проходит 0,035 секунды. Дыханием это назвать нельзя, так как за такое короткое время организм не успевает получить сколько-то воздуха.

Кстати, в Книге рекордов Гиннеса зафиксирована самая продолжительная икота в мире. Фермер из Айовы икал непрерывно на протяжении 69 лет и 4 месяцев. Скорее всего, икота в его случае была симптомом болезни.

Дело в том, что икота может сигнализировать о наличии заболеваний нервной системы (инсульт, травма мозга, опухоль), психики (истерический спазм, стресс), дыхательных путей (воспаление легких, астма) или желудочно-кишечного тракта.