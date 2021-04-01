О чем говорит налет на языке

Здоровым цветом языка считается розовый с небольшим беловатым оттенком. Если на нем есть налет, и он имеет ярко выраженный цвет, возможно, нужно уделить особое внимание гигиене полости рта. Язык тоже нуждается в чистке, как и зубы. Но иногда налет может говорить о серьезных проблемах со здоровьем. Подробнее — в материале "Рамблера".

Белый налет на языке появляется из-за воспаления сосочков, которые помогают человеку различать вкус пищи. Между ними застревают остатки пищи, там размножаются грибки и бактерии. Возникновению белого налета способствует курение, частое употребление алкоголя, обезвоживание, высокая температура и дыхание ртом. Кроме того, данный симптом может сигнализировать о развитии некоторых заболеваний. Например, о раке языка и ротовой полости, красном плоском лишае, молочнице, глоссите или сифилисе. Если налет не исчезает долгое время и сопровождается болью, необходимо обратиться к врачу.

Окрашивание языка в желтый цвет иногда может быть симптомом диабета второго типа, а также поражения желчного пузыря, печени или поджелудочной железы. При этом на коже и белках глаз тоже появляется желтизна.