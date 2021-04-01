3 самых распространенных расстройства психики

Проблемы с психикой не всегда видны невооруженным взглядом. Порой они проявляются посредством неочевидных признаков. Подробнее о самых распространенных психических расстройствах - в материале "Рамблера".

Паническое расстройство

Данное состояние характеризуется спонтанными паническими атаками. Чаще всего на человека накатывает внезапное и необоснованное чувство страха. Эту эмоцию не удается подавить, что приводит к сдавливающим ощущениям в груди, человеку как будто не хватает воздуха. Кроме того, панической атаке свойственны тошнота, головокружение и холодный пот.

После такого приступа люди, как правило, чувствует себя измотанными. Они боятся, что паническая атака повторится вновь, и из-за этого стараются избегать триггеров, которые могут ее спровоцировать. Специалисты советуют обращаться за помощью после первого приступа.

Депрессия

По некоторым данным, с депрессией сталкивается каждый шестой человек хотя бы раз в жизни. Спровоцировать ее могут разные события: от потери работы до смерти близкого человека. Депрессия характеризуется потерей интереса к вещам, которые раньше приносили удовольствие - например, к встречам с друзьями, сексу или путешествиям. Вдобавок к этому, у пациента падает самооценка, он становится замкнутым и даже принятие повседневных решений дается ему с трудом.

К психологическим симптомам нередко добавляются физические. В их числе: потеря аппетита, слабость, необъяснимые боли в теле, запор, бессонница или постоянная сонливость, нарушение менструального цикла.

Генерализованное тревожное расстройство