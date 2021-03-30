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Опасные аллергены, которые могут убить

Даня Виттиг
5 часов назад
Анафилаксия – это опасная реакция при аллергии, которая может привести к летальному исходу. "Рамблер" собрал список самых опасных аллергенов.
Опасные аллергены, которые могут убить
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Арахис

Удивительно, но в половине случаев анафилактический шок провоцируют пищевые продукты. И чаще всего люди погибают из-за арахиса. Обычно симптомы анафилаксии проявляются через несколько минут после контакта с орехом. Появляется крапивница, отек, затрудненное дыхание, учащенный пульс, головокружение. Однако аллергия может быть и на другие орехи, одна маленькая семечка кунжута может обернуться гибелью для человека с аллергией.

Рыба и морепродукты

Креветки, лобстеры и другие дары моря опасны не только высоким риском пищевого отравления, который также может закончиться летальным исходом, но и возможностью развития анафилаксии. Причем у некоторых людей настолько сильная аллергия, что опасный процесс может запустить даже запах рыбы.

Яйца, пшеница, молоко

Этот тип продуктов относится к скрытым аллергенам, так как они могут содержаться в самых разных пищевых изделиях. Аллергия на эти продукты часто бывает у детей. И в этом случае риск серьезных последствий возрастает в разы.

Укусы насекомых

Яд пчел, ос и шершней зачастую вызывает реакцию, которая проявляется в виде крапивницы, болях, удушье и потере сознания. Если у вас уже случалась хотя бы местная реакция на укус перепончатокрылых, старайтесь избегать контакта с насекомыми.

Семенная жидкость

Системная реакция при аллергии на сперму впервые была описана в 1958 году. В большинстве случаев реакция возникает на содержащиеся в сперме белки и иногда пациент требует госпитализации.
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