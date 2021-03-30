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Почему в России подорожал корвалол

Елизавета Назарова
4 часа назад
Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, многие вещи начали дорожать. Ритейлеры уже сообщили о том, что во втором полугодии дороже станет одежда и обувь, а также некоторые продукты. Теперь повышение цен коснулось и лекарств: фармацевты сообщили о том, что стоимость спиртовых настоек тоже вырастет.
Корвалол уже подорожал на 30%, а аналитики говорят, что стоимость спиртосодержащих настоек будет еще расти. Смотрите видео и узнайте, почему лекарства становятся дороже и стоит ли запасаться ими надолго.
Болезни и лекарства,Видео,
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