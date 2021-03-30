Почему в России подорожал корвалол

Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, многие вещи начали дорожать. Ритейлеры уже сообщили о том, что во втором полугодии дороже станет одежда и обувь, а также некоторые продукты. Теперь повышение цен коснулось и лекарств: фармацевты сообщили о том, что стоимость спиртовых настоек тоже вырастет.