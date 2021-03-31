Как избавиться от головной боли без таблеток

Голова может болеть по многим причинам – из-за простуды, напряжения или каких-либо других причин. Иногда головная боль настолько часто возникает, что применять медикаменты становится небезопасно, либо она застает вас врасплох там, где поблизости нет аптеки с препаратами. Иногда бывает аллергия на обезболивающие или запрет на их прием по состоянию здоровья. Что же тогда делать, как снять головную боль, не прибегая к медикаментам – подручными и народными способами?

Какие способы избавиться от головной боли без таблеток существуют? Мы собрали самые популярные варианты, чтобы помочь себе в домашних условиях или там, где нет возможности принять лекарство.

Ароматерапия против головной боли

Ароматы эфирных масел различных растений использовали еще в древности, ими лечили многие болезни. От головной боли помогает аромат лаванды– он расслабляет, снимает напряжение и успокаивает, помогает уснуть.

Если не любите лаванду, поможет мята – она также внимает стресс и успокаивает нервы, от которых порой болит голова. Рекомендуют втирать мятное масло в кожу головы на протяжении десяти минут. Если нет мятного масла, можно использовать свежие листочки мяты: растереть их в кашицу и приложить, мягко втирая, на область висков, затылка и темени.

Можно выпить мятного чая с медом . В сумочку положите флакон с маслом мяты или лаванды, и при первых признаках боли откройте его и подышите ароматами около минуты каждым носовым ходом.

Спасительный холод

При головной боли из-за перенапряжения, аллергии, спазмов или простуды помогает холод. Оберните лед полотенцем или смочите полотняную салфетку в холодной воде, приложите ко лбу и вискам. Если вся голова болит, можно приложить холод еще и к шее и плечам.

Внимание:Не используйте лед, не обернув его в полотенце. Это вызовет спазм сосудов и, после небольшого облегчения, усилит боль.

Успокоительное тепло

Если головная боль связана с нарушением кровообращения из-за шейного остеохондроза или спазма мышц, кровоснабжение головы нарушается. Необходимо расширить сосуды, приложив к области шеи грелку с горячей водой или принять горячий душ на область шеи.

Кстати, душ сам по себе отлично снимает приступы головной боли, особенно контрастный. Если грелки или душа поблизости нет, помогает круговое вращение головой для разминания мышц и легкое растирание области задней поверхности шеи или укутывание шеи шерстяным платком.

Свежий воздух при головных болях

Зачастую голова болит от банальной гипоксии в квартирах, особенно в отопительный сезон, когда обогреватели выжигают так необходимый нам кислород. Помогает проветривание каждый час по пять минут или прогулка в течение получаса. Если нет желания гулять, выйдите на балкон, глубоко и медленно подышите в течение 10 минут. Бросьте курить хотя бы на вечер: никотин и дым сигарет способствуют гипоксии и головной боли.

Не пренебрегайте здоровым сном

Часто головная боль возникает из-за недосыпа и переутомления. Тогда просто прилягте и закройте глаза, постарайтесь заснуть или хотя бы подремать пару часов. Откройте на время сна окно (форточку) или просто предварительно проветрите помещение, и следите, чтобы в спальне было влажно и прохладно.

Точечный и общий массажи, когда болит голова

Массируйте область, где сходятся большой и указательный пальцы руки. Разведите пальцы в стороны, если при надавливании возникает болезненность – это и есть активная точка в развилке сухожилий. Массируйте ее интенсивно минут 5, головная боль быстро ослабнет.

Помогает ослабить боль массаж точки над переносицей, на линии роста бровей.

Есть две симметричные точки – это небольшие ямочки в местах, где кончаются брови, их необходимо массировать одновременно.

Точки, где рост волос делает легкий уголок, массируйте также одновременно указательными пальцами.

Часто помогает растирание или массирование мочек ушей до ощущения тепла либо резкое сжатие мочек.

Иногда помогает массаж воротниковой зоны, шеи и головы, особенно в ее волосистой части. Растирайте их до состояния тепла, а еще полезно запустить пальцы в свою шевелюру и массировать подушечками корни волос до облегчения. Давно известно: если интенсивно надавливать на определенные точки тела, можно поправить многие недуги.

Отойдите от монитора

Зачастую голова болит от мерцания монитора, особенно если это не жидкокристаллический экран или частота его настроена на 60 МГц. Такой экран дает точечное мерцание, невидное глазу, но воспринимаемое мозгом, его это раздражает и утомляет.

Делайте перерывы в работе на 10 минут каждый час, причем необходимо полностью встать и отойти от монитора, посмотреть вдаль и размяться