Что такое система "ПУПС" и при чем тут инсульт

Если верить статистике, каждые полторы минуты у одного из жителей России развивается инсульт. О развитии заболевания можно догадаться по некоторым предупреждающим знакам и немедленно воспользоваться системой “ПУПС”. О том, что это за система и на какие знаки следует обратить внимание, читайте в материале “Рамблера”.

Следует насторожиться и предположить у себя возможное развитие инсульта, если:

вы почувствовали внезапную слабость или онемение частей тела с одной стороны;

возникли проблемы с пониманием речи собеседника или не можете сами связно построить фразу;

один глаз затуманился или вовсе перестал видеть;

возникло необъяснимое головокружение, вы внезапно упали.

Любой из этих предупреждающих знаков указывает на необходимость немедленно обратится за помощью к врачам. Кроме этого следует запомнить простую систему под названием “ПУПС”, которая поможет определить риск развития инсульта:

“П” — поднимите вверх обе руки. Руки или одна из них не должны непроизвольно опускаться.

“У” — улыбнитесь. Лицо при этом и сама улыбка должны быть симметричны.

“П” — поговорите. Речь должна быть связной, не спутанной.