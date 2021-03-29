Что такое система "ПУПС" и при чем тут инсульт

Если верить статистике, каждые полторы минуты у одного из жителей России развивается инсульт. О развитии заболевания можно догадаться по некоторым предупреждающим знакам и немедленно воспользоваться системой “ПУПС”. О том, что это за система и на какие знаки следует обратить внимание, читайте в материале “Рамблера”.
Следует насторожиться и предположить у себя возможное развитие инсульта, если:
- вы почувствовали внезапную слабость или онемение частей тела с одной стороны;
- возникли проблемы с пониманием речи собеседника или не можете сами связно построить фразу;
- один глаз затуманился или вовсе перестал видеть;
- возникло необъяснимое головокружение, вы внезапно упали.
Любой из этих предупреждающих знаков указывает на необходимость немедленно обратится за помощью к врачам. Кроме этого следует запомнить простую систему под названием “ПУПС”, которая поможет определить риск развития инсульта:
“П” — поднимите вверх обе руки. Руки или одна из них не должны непроизвольно опускаться.
“У” — улыбнитесь. Лицо при этом и сама улыбка должны быть симметричны.
“П” — поговорите. Речь должна быть связной, не спутанной.
“С” — срочно вызывайте врача, если обнаружили у себя или близкого человека один из вышеперечисленных признаков. У специалистов есть лишь около 5 часов, чтобы спасти жизнь больного.