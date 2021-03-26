Хроническая усталость, боль и двоение в глазах могут быть признаками рассеянного склероза. Их в разговоре с « Московским комсомольцем » назвала профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики РНИМУ имени Пирогова, заместитель главного внештатного специалиста невролога Мария Давыдовская.

«Люди бегут к офтальмологу, откуда их, скорее всего, направят к неврологу»,

— сказала она.

По словам Давыдовской, среди других первых симптомов этой опасной неизлечимой болезни — учащение мочеиспускания, онемение и нарушение чувствительности в различных частях тела.

Рассеянный склероз — это заболевание центральной нервной системы, которое приводит к инвалидизации. В России с этим диагнозом живут около 200 тысяч человек. Чаще всего заболевание выявляют у молодых людей в возрасте от 25 лет.

Главными признаками болезни считаются быстрая утомляемость, проблемы со зрением, шаткая походка, нарушение координации движений, потеря чувствительности.