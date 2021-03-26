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Врач назвала первые признаки опасной неизлечимой болезни

Lenta.ru
6 часов назад
Хроническая усталость, боль и двоение в глазах могут быть признаками рассеянного склероза. Их в разговоре с «Московским комсомольцем» назвала профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики РНИМУ имени Пирогова, заместитель главного внештатного специалиста невролога Мария Давыдовская.
«Люди бегут к офтальмологу, откуда их, скорее всего, направят к неврологу»,
— сказала она.
По словам Давыдовской, среди других первых симптомов этой опасной неизлечимой болезни — учащение мочеиспускания, онемение и нарушение чувствительности в различных частях тела.
Рассеянный склероз — это заболевание центральной нервной системы, которое приводит к инвалидизации. В России с этим диагнозом живут около 200 тысяч человек. Чаще всего заболевание выявляют у молодых людей в возрасте от 25 лет.
Главными признаками болезни считаются быстрая утомляемость, проблемы со зрением, шаткая походка, нарушение координации движений, потеря чувствительности.
При отсутствии лечения через десять лет половина пациентов теряют работоспособность и не могут выполнять домашние дела, через 15 лет они перестают передвигаться самостоятельно, а через 25 лет и вовсе не ходят, даже с поддержкой.
Болезни и лекарства,Рассеянный склероз,Московский комсомолец,
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