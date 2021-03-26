Кровотечение – это истечение крови из кровеносных сосудов в органы, ткани, естественные полости организма или наружу. "Рамблер" выяснил, как его остановить и когда кровотечение становится опасным.

Если кровотечение происходит из крупных сосудов, необходимо срочно обратиться к врачу, так как потеря крови представляет большую угрозу здоровью и может привести к летальному исходу.

Артериальное кровотечение имеет ярко алый цвет и течет пульсируя. Чтобы остановить кровь, необходимо нажать на артерию выше раны и наложить жгут на это место. Роль жгута может выполнить ремень или веревка. Очень важно отметить время, когда был наложен жгут. Это делают, так как уже через полтора часа ткани начнут отмирать.

Венозное кровотечение имеет темный цвет и не пульсирует.

При оказании первой помощи при венозном кровотечении необходимо поднять поврежденную конечность вверх и наложить повязку, которая давит на мягкие стенки сосуда.

Однако в случае серьезного кровотечения оба эти способа помогут остановить кровь временно, но не окончательно, поэтому так важно вовремя обратиться к врачу. Обычно сильное кровотечение длится свыше пяти минут.

Если человек резко стал слабеть, лицо потеряло цвет, а давление падает, велика вероятность внутреннего кровотечения, которое требует скорейшего вмешательства.