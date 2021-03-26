Какие стадии алкоголизма выделяют наркологи

Алкоголизм — серьезное заболевание, у которого есть несколько стадий. Чем больше человек сопротивляется лечению, тем тяжелее ему будет потом. Стадии также определяются не от степени зависимости от спиртного, но и от того, насколько сильно поражены органы человека. "Рамблер" рассказывает, сколько стадий алкоголизма выделяют наркологи и чем они характеризуются.

Стоит понимать, что алкоголизм не возникает неожиданно. Он развивается постепенно, в течение длительного времени. При этом, первая стадия может проявиться спустя год после употребления алкоголя или через 10 лет. Все это зависит от человека, особенностей психики и организма, дозы, частоты и качества алкогольных напитков. У каждой из стадий есть характерные признаки, по которым наркологи определяют степень тяжести алкоголизма.

Первая стадия

Как правило, первая стадия алкоголизма продолжается от двух до 15 лет. С психологической точки зрения существует одна картина. У человека начинается нездоровое влечение к алкогольным напиткам, а чувство предстоящего употребления спиртного вызывает у него состояние эйфории. Если ему говорят, что планы поменялись и застольям не будет, он расстраивается. В такие моменты у него нет сильной тяги к алкоголю, но он может чувствовать себя счастливым только в состоянии опьянения. С физиологической точки зрения у человека проявляется устойчивость к большому количеству алкоголя: у него нет рвотных позывов, для опьянения нужно увеличивать дозу, иногда возникают провалы в памяти.

Вторая стадия

У второй стадии нет четких рамок про продолжительности, так как человек иногда всю жизнь может провести во второй стадии. У нее также нет четких критериев, так как наркологи говорят, что все индивидуально. Однако наиболее часто встречается желание опохмелиться даже после небольших доз алкоголя. Все это приводит к тому, что человек уходит в запой. Во второй стадии все заметнее проявляется устойчивость к алкоголю, страдающему зависимостью нужно выпивать все больше и больше. В некоторых случаях человек может отказаться на некоторое время от застолий со спиртным, но в скором времени он опять возвращается в запой.

Третья стадия