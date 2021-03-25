С отравлением, наверное, сталкивался каждый из нас. Но далеко не каждый знает, как справиться с этим состоянием. "Рамблер" расскажет, как облегчить симптомы отравления.

Самое важное, что нужно сделать человеку, который отравился, это очистить организм от токсинов. Очистка организма снизит негативное влияние патогенной микрофлоры и ускорит выздоровление.

Если симптомы отравления уже проявились (тошнота, головокружение, газы), а рвота при этом отсутствует, нужно вызвать рвотный рефлекс. Начните пить как можно больше теплой воды или отвара трав. Жидкость, будет давить на стенки желудка и вызовет рвоту. В ином случае рвотный рефлекс можно вызывать механически, надавив на корень языка.

В этот момент организм теряет жидкость, а также растворенные в ней соли и минералы, поэтому больной должен постоянно пить жидкость – воду, чай или компот, а также раствор для регидрации.

Не каждый знает, что вовремя поставленная клизма может также облегчить состояние больного. Таким образом выводятся токсины из кишечника.

Далее необходимо выпить таблетки активированного угля. Уголь имеет пористую структуру и отлично вбирает в себя токсины, пить его надо целиком. Препарат принимают в пропорции одна таблетка на 10 кг веса. Аналогами угля могут быть препараты "Энтеросгель" и "Полисорб".

Не многие следуют правилу, которое гласит, что при отравлении человеку необходимо придерживаться строгой диеты. В первые дни лучше есть сухари и рисовую кашу. Белковые продукты вводятся только на третий день. Это может быть творог, омлет и белая рыба.