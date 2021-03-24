Почему не получается сбить температуру

Весенний период неизменно является сезоном простуд. Нередко болезнь сопровождается повышенной температурой тела. Однако у некоторых людей сбить ее при помощи жаропонижающих средств не выходит. Почему так происходит? Разбирался "Рамблер".

Истек срок годности лекарства

Прежде чем принимать таблетки или раствор для снижения температуры, убедитесь, что у медикаментов не истек срок годности. Кроме того, вы должны быть уверены в том, что лекарства хранились в надлежащих условиях, ведь порой из-за неправильного хранения они теряют свои лечебные свойства.

Вы допускаете ошибки при лечении

Самые распространенные - пьете мало воды или лежите под теплым одеялом в жарком помещении. В таком случае сбить температуру будет гораздо сложнее.

Серьезное воспаление