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Почему не получается сбить температуру

Мира Маркина
1 час назад
Весенний период неизменно является сезоном простуд. Нередко болезнь сопровождается повышенной температурой тела. Однако у некоторых людей сбить ее при помощи жаропонижающих средств не выходит. Почему так происходит? Разбирался "Рамблер".

Истек срок годности лекарства

Прежде чем принимать таблетки или раствор для снижения температуры, убедитесь, что у медикаментов не истек срок годности. Кроме того, вы должны быть уверены в том, что лекарства хранились в надлежащих условиях, ведь порой из-за неправильного хранения они теряют свои лечебные свойства.

Вы допускаете ошибки при лечении

Самые распространенные - пьете мало воды или лежите под теплым одеялом в жарком помещении. В таком случае сбить температуру будет гораздо сложнее.

Серьезное воспаление

Если вышеназванных проблем нет, но состояние не улучшается, и температура держится выше отметки 38,9 - это верный повод вызывать скорую. Лихорадка может быть спровоцирована тяжелым воспалением или другими факторами, которые угрожают жизни. С ними жаропонижающим справиться не под силу.
Болезни и лекарства,
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