О каких болезнях расскажут ногти

Наш организм - единая система, и если хоть что-то в ней дает сбой, это проявляется не только посредством внутренних недомоганий, но и внешне. Вот почему подчас о некоторых болезнях можно узнать, обратив внимание на ногти. Подробнее об этих недугах - в материале "Рамблера".

Псориаз

Эта болезнь сигнализирует о себе посредством точечных углублений в ногтевой пластине. В кругу медиков даже существует специальный термин - наперстковидная истыканность. Помимо псориаза этот симптом может указывать на экзему или артрит.

Почечная недостаточность

Половина на половину - так именуют симптом, при котором половина ногтевой пластины белая, а другая - ближе к кончику - коричневатая. Чаще всего это свидетельствует о почечной недостаточности, из-за которой увеличивается количество кровеносных сосудов под ногтями, и они просвечивают сквозь ногтевую пластину.

Меланома

Черная полоса на ногте в большинстве случаев возникает из-за травмы или сбоев в работе пищеварительной системы. А у некоторых народов это и вовсе всего лишь особенность пигментации кожи.