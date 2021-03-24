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О каких болезнях расскажут ногти

Мира Маркина
1 час назад
Наш организм - единая система, и если хоть что-то в ней дает сбой, это проявляется не только посредством внутренних недомоганий, но и внешне. Вот почему подчас о некоторых болезнях можно узнать, обратив внимание на ногти. Подробнее об этих недугах - в материале "Рамблера".

Псориаз

Эта болезнь сигнализирует о себе посредством точечных углублений в ногтевой пластине. В кругу медиков даже существует специальный термин - наперстковидная истыканность. Помимо псориаза этот симптом может указывать на экзему или артрит.

Почечная недостаточность

Половина на половину - так именуют симптом, при котором половина ногтевой пластины белая, а другая - ближе к кончику - коричневатая. Чаще всего это свидетельствует о почечной недостаточности, из-за которой увеличивается количество кровеносных сосудов под ногтями, и они просвечивают сквозь ногтевую пластину.

Меланома

Черная полоса на ногте в большинстве случаев возникает из-за травмы или сбоев в работе пищеварительной системы. А у некоторых народов это и вовсе всего лишь особенность пигментации кожи.
Но если ваше питание в норме, и вы не ударялись ногтем, не лишним будет обратиться к врачу. Порой черная полоса является симптомом рака кожи - меланомы.
Болезни и лекарства,
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