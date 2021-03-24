Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе

Лекарственные средства в виде таблеток есть в аптечке практически у каждого из нас. Одни пьют их без разбора, другие уверены, что это «химия», которую нужно избегать. Какие препараты мы можем пить без рекомендации специалиста, как их правильно запивать и что делать, если прием таблеток спровоцировал расстройство желудка? Задали эти вопросы эксперту.

Смитиенко Анна Викторовна Врач-терапевт, пульмонолог клиники «МедикСити»

Можно ли пить лекарства без назначения врача?

жаропонижающие препараты на основе парацетамола и нестероидных противовоспалительных средств (ацетилсалициловая кислота, ибупрофен или нимесулид);

различные пастилки и леденцы от боли в горле;

некоторые лекарства от кашля;

средства от насморка или сухости в носу: сосудосуживающие капли в нос, средства на растительной основе, изотонический или гипертонический раствор морской соли;

средства от боли в спине, в мышцах или в ногах в виде мазей или гелей;

препараты для борьбы с изжогой;

такие снотворные, как донормил и мелатонин. Без назначения врача взрослым можно принимать только так называемые средства безрецептурного отпуска. К ним относят:

Тем не менее эти препараты не следует использовать длительно на регулярной основе: если симптомы сохраняются более 5 дней или повторяются чаще, чем вам хотелось бы, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Все остальные группы препаратов (от давления, от боли в сердце или в животе, от различных инфекций) назначают специалисты.

Как правильно запивать таблетки

Есть одно общее правило: таблетку лучше запивать достаточным количеством воды, чтобы она попала в желудок. В некоторых случаях врач может уточнить этот момент и обговорить его с вами отдельно. Перед приемом изучите инструкцию, там обычно указываются основные моменты: как часто принимать таблетки, пить их до или после еды, нужно ли запивать сразу или необходимо рассасывать.

Большинство препаратов нежелательно запивать соком или молоком, поскольку эти продукты могут влиять на степень всасывания лекарства в желудочно-кишечном тракте.

Осторожно, бережем желудок и печень!

Некоторые лекарства могут нанести вред слизистой желудка или печени. Да, к сожалению, могут наблюдаться такие побочные действия.

Самая распространенная группа таких препаратов — нестероидные противовоспалительные средства. Они включают в себя большинство обезболивающих, жаропонижающих препаратов, в том числе старый добрый аспирин, диклофенак, кеторолак, ибупрофен, мелоксикам, нимесулид, целекоксиб, эторикоксиб и другие. Среди них есть препараты, более сильно влияющие на слизистую оболочку желудка, и те, которые при однократном приеме оказывают меньшее воздействие (так называемые селективные НПВС, т.е. нестероидные противовоспалительные препараты). Однако при длительном применении и те и другие могут навредить вашему желудку, поэтому для его защиты врач назначает дополнительный препарат.

Лекарства для снижения уровня холестерина в крови (статины), гормональные контрацептивы, антибактериальные и противопаразитарные препараты, препараты для лечения угревой сыпи (ретиноиды), нестероидные противовоспалительные средства и другие могут у некоторых людей вызывать повреждение печени. Это не означает, что от их приема следует отказаться. Если в них есть необходимость, нужно соблюдать назначенные врачом сроки контроля показателей крови.

Помните, что всегда лучше проконсультироваться со специалистом. Он расскажет обо всех правилах приема и ответит на ваши вопросы.

Читаем инструкцию внимательно

Многие пренебрегают чтением, а зря. Там четко указано, до или после еды стоит пить таблетки, в какой дозировке и на протяжении какого периода.