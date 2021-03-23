Ученые научились прогнозировать риск смерти при COVID-19 по истории болезни

Ученые из США и Австрии научились определять риск смерти от COVID-19 по истории болезни пациента. Об этом авторы исследования сообщили в научном журнале Nature.

Специалисты оценивают вероятность летального исхода на основе данных о предыдущих заболеваниях, которые перенес человек. Расчетом занимается созданная учеными компьютерная модель. При разработке программы использовались 16,7 тысячи электронных медкарт пациентов. После обработки данных медкарт и анализа полученных результатов ученые обнаружили 46 заболеваний, которые так или иначе оказывают влияние на вылечивание после заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В частности, максимальный риск смерти от COVID-19 эксперты установили у пациентов, страдающих болезнью почек, сердечной недостаточностью, гипертонией, мерцательной аритмией или аневризмой брюшной аорты.