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Ученые научились прогнозировать риск смерти при COVID-19 по истории болезни

Мира Маркина
8 часов назад
Ученые из США и Австрии научились определять риск смерти от COVID-19 по истории болезни пациента. Об этом авторы исследования сообщили в научном журнале Nature.
Специалисты оценивают вероятность летального исхода на основе данных о предыдущих заболеваниях, которые перенес человек. Расчетом занимается созданная учеными компьютерная модель. При разработке программы использовались 16,7 тысячи электронных медкарт пациентов. После обработки данных медкарт и анализа полученных результатов ученые обнаружили 46 заболеваний, которые так или иначе оказывают влияние на вылечивание после заболевания новой коронавирусной инфекцией.
В частности, максимальный риск смерти от COVID-19 эксперты установили у пациентов, страдающих болезнью почек, сердечной недостаточностью, гипертонией, мерцательной аритмией или аневризмой брюшной аорты.
Кроме того, ученые выяснили, что риск смерти от коронавируса усугубляет возраст, диабет или пневмония в истории болезни.
Болезни и лекарства,
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