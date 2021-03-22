Можно ли вылечить энцефалопатию или это верный признак смерти

Энцефалопатия - общий термин, которым называют невоспалительные заболевания головного мозга. Характеризуется уменьшением объема нервной ткани и нарушением функции мозга.
"Рамблер" расскажет о причинах ее развития, симптомах, а также способах лечения.
Энцефалопатия головного мозга может быть врожденной или приобретенной. Врожденная энцефалопатия возникает вследствие генетических нарушений или аномальным развитием головного мозга в период внутриутробного развития, или же повреждения мозга во время родов.
Причины
- перенесенная травма;
- острая или хроническая интоксикация солями тяжелых металлов, наркотическими веществами, алкоголем;
- нарушения кровоснабжения (атеросклероз, артериальная гипертония, амилоидоз и т.п.);
- инфекционные заболевания (дифтерия, ботулизм, столбняк и другие);
- нарушения работы печени или почек, сопровождающиеся накоплением токсинов в крови;
- нарушения обмена глюкозы;
- нехватка витаминов (особенно группы В);
- задержка воды, недостаток натрия в крови и спровоцированные этим отеки;
- иммунодефицитные состояния;
- воздействие ионизирующего излучения;
- гипоксия: недостаточное поступление кислорода к клеткам головного мозга.
Симптомы
Признаки энцефалоптии зависят от локализации очага разрушения, а также степени развития заболевания. Наиболее часто пациенты и их родственники сталкиваются со следующими симптомами:
- диффузные головные боли;
- шум в ушах;
- ухудшение настроения, депрессия;
- плохой сон;
- слабость, апатия, утомляемость;
- снижение умственных способностей;
- нарушение способности к концентрации внимания;
- ухудшение памяти.
Осложнения
Осложнения энцефалопатии связаны с сильным и необратимым поражением головного мозга и представляют собой предельную степень наблюдаемых симптомов:
- утрата способности к самообслуживанию вследствие двигательных или когнитивных нарушений;
- деменция: потеря знаний и навыков вплоть до полного распада личности;
- потеря зрения и слуха;
- тяжелые расстройства психики;
- судороги;
- нарушения сознания: сопор, кома;
- летальный исход.
Лечение
Чем раньше будет начато лечение энцефалопатии, тем больше шансов остановить прогрессирование патологии и восстановить полноценную работу головного мозга. При энцефалопатии курсы лечения проводятся регулярно, минимум два раза в год. Это позволяет держать заболевание под контролем. Подбор конкретных препаратов и определение дозировки осуществляется только врачом. Единой схемы лечения для всех больных не существует.