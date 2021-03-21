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Правда ли, что прием слабительных препаратов может привести к смерти 

Катерина Саломе 7 часов назад
Правда ли, что прием слабительных препаратов может привести к смерти
Фото: depositphotos.com
Запор — это проблема, о которой не принято говорить открыто, хотя распространенность этого нарушения пищеварения крайне высока. Частый прием слабительных только ухудшит ситуацию. "Рамблер" разобрался, можно ли умереть от чрезмерного потребления слабительных препаратов.
Злоупотребление слабительными средствами это расстройство, характеризующееся непонятным и меняющимся рядом желудочно-кишечных, электролитных и кислотно-щелочных отклонений, которые могут привести как к возникновению хронических заболеваний, так и к смертельным исходам.
Слабительные средства — даже безобидные на первый взгляд травки — вызывают сильнейшее привыкание, в просторечии именуемое «ленивый кишечник». В итоге без лекарства в туалет можно и не ходить. Кроме того, некоторые из них повреждают оболочку толстой кишки и нарушают ее секрецию и моторику. В конечном итоге это может привести к раку толстой кишки.
Также злоупотребление слабительным приводит к токсическому поражению печени, почек, поражению нервных сплетений кишки, возникновению дефицита калия, обезвоживанию, токсическому гепатиту.
Любые слабительные препараты нельзя применять при воспалительных процессах в брюшной полости, кишечной непроходимости, острых инфекционных заболеваниях, сопровождающиеся лихорадкой, и беременности.
Лечить хронические запоры должен только врач, и не с помощью одних лишь слабительных, а на основе специальной диеты.
Одним из самых серьезных желудочно-кишечных осложнений вследствие злоупотребления слабительными средствами является развитие атонии толстого кишечника. В результате толстый кишечник превращается в инертную трубу, неспособную осуществлять нормальную перистальтику или продвигать каловые массы без помощи больших доз слабительного. Тол— стая кишка становится расширенной, атоничной, теряет свою нормальную форму со складками. Слизистая истончается и атрофируется. Как рентгенологически, так и морфологически слепая кишка является наиболее сильно поражаемым участком, в то время как прямая кишка может быть незначительно измене— на. В редких случаях расширен терминальный отдел тонкой кишки.
При ЗСС развиваются электролитные нарушения, которые проявляются следующими расстройствами: метаболическим алкалозом (иногда метаболическим ацидозом), гипонатриемией, обезвоживанием, гипокалиемией, гиперренинемией, гиперальдостеронизмом.
Также могут развиваться почечные изменения — задержка натрия, гипокалиемическая нефропатия, гиперурикемия, гипокальциемия (редко тетания и размягчение костей), реже гипермагнезиемия. Метаболиты антрахинонов абсорбируются и поступают в энтерогепатическую циркуляцию, накапливаются в почках и повышают риск развития аденокарциномы мочевого пузыря в два раза.
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