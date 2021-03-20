Ученый рассказал, с чего начинается кариес

Проблемы с зубами начинаются с кариеса - деминерализации и разрушения твердых тканей зуба с образованием полостного дефекта.

Научный сотрудник Центрального НИИ стоматологии Минздрава России , кандидат медицинских наук Олесь Шевченко рассказал в интервью "KP.ru" , почему происходят такие разрушения и какие главные неблагоприятные факторы ускоряют этот процесс.

Основная причина, по словам специалиста, - это нарушение экологического баланса и изменение кислотности в полости рта, что происходит из-за воздействия бактерий. В процессе их жизнедеятельности образуются органические кислоты, которые и разъедают оболочку зуба.

Поэтому плохая гигиена полости рта, способствующая развитию бактерий, является первой причиной возникновения кариеса.

Сильной агрессивной средой для эмали зубов являются сладости, богатые углеводами, соки и газированные напитки. Бактерии прекрасно размножаются в такой среде.

Нарушить целостность оболочки зубов может также слишком горячая или холодная пища.

Ученый не исключил и влияние генетики на состояние зубов: есть люди, которые могут похвастаться отличными крепкими зубами, причем у их дедов и отцов тоже отличные зубы. Это объясняется, в частности тем, что в слюне содержится больше щелочи, и она быстрее нейтрализует кислоты, и значит, кислота медленнее воздействует на эмаль.