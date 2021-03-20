Что такое мозговой туман и как он проявляется

Многие люди сталкиваются с явлением, известным как "мозговой туман". "Рамблер" решил выяснить, что это такое и как проявляется необычный симптом.

Мозговой туман – это временное или постоянное изменение сознания, в котором становится трудно мыслить. Обычно таким людям трудно выражать свои мысли, разговор дается трудно, а в тексте постоянно проскакивают ошибки. Энергии становится меньше, появляется забывчивость, теряется концентрация.

Алкоголь

Употребление алкоголя негативно влияет на центральную нервную систему. Поэтому врачи советуют людям с когнитивными трудностями исключить из жизни спиртное.

Беспокойство

Тревога может помешать способности выполнять основные когнитивные функции: извлечение памяти, обработку информации. Беспокойство усиливает мозговой туман в результате подавления активности в ЦНС.

Диабет

При низком уровне сахара в крови, мозговой туман может стать заметным симптомом. Человек выглядит подавленным, а его речь теряет смысл. Мозг полагается на глюкозу, чтобы обеспечить его энергией. Когда уровень глюкозы падает, мозг не получает топлива для правильной работы, и возникает мозговой туман.

Гормональный сбой

Болезни, лекарства и менопауза могут привести к гормональным колебаниям. Существуют доказательства того, что гормональные изменения могут ухудшить наше мышление.