Первые признаки образования тромба

Тромбоз может возникнуть у человека любого возраста и пола. Небольшой образовавшийся сгусток крови может привести к ужасным последствиям. Важно не упустить время и вовремя заметить первые признаки заболевания. О том, на что именно обратить внимание, читайте в материале “Рамблера”.

Боль в груди

Тромб, который образовался в сосудах легочной артерии - это очень опасно. Счет может идти буквально на часы. Поэтому при появлении боли в грудной клетке стоит насторожиться. Особое внимание надо обратить на боль, которая усиливается при физических нагрузках, глубоких вдохах и приеме пищи. Паниковать не стоит, но желательно как можно скорее обратиться с таким симптомом к врачу.

Внезапная боль в ноге

Возникшая резко сильная боль в конечности, не проходящая в течение нескольких часов может быть первым признаком образовавшегося тромба. Отнестись к этому надо с ответственностью и, чтобы исключить возможные неприятности, обратиться за помощью к специалистам.

Отек конечности

Выраженная отечность и болезненность конечностей может свидетельствовать о тромбозе. От обычного отека, вызванного переизбытком жидкости, отек при тромбозе отличается более плотной консистенцией. Кроме того, прикосновение к месту поражения вызывает боль.

Учащенное сердцебиение