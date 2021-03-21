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Первые признаки образования тромба

Александра Нечаева
58 минут назад
Тромбоз может возникнуть у человека любого возраста и пола. Небольшой образовавшийся сгусток крови может привести к ужасным последствиям. Важно не упустить время и вовремя заметить первые признаки заболевания. О том, на что именно обратить внимание, читайте в материале “Рамблера”.

Боль в груди

Тромб, который образовался в сосудах легочной артерии - это очень опасно. Счет может идти буквально на часы. Поэтому при появлении боли в грудной клетке стоит насторожиться. Особое внимание надо обратить на боль, которая усиливается при физических нагрузках, глубоких вдохах и приеме пищи. Паниковать не стоит, но желательно как можно скорее обратиться с таким симптомом к врачу.

Внезапная боль в ноге

Возникшая резко сильная боль в конечности, не проходящая в течение нескольких часов может быть первым признаком образовавшегося тромба. Отнестись к этому надо с ответственностью и, чтобы исключить возможные неприятности, обратиться за помощью к специалистам.

Отек конечности

Выраженная отечность и болезненность конечностей может свидетельствовать о тромбозе. От обычного отека, вызванного переизбытком жидкости, отек при тромбозе отличается более плотной консистенцией. Кроме того, прикосновение к месту поражения вызывает боль.

Учащенное сердцебиение

Тромбы закупоривают артерии, препятствуя поступлению кислорода к органам. Сердце, компенсируя его нехватку, начинает биться в несколько раз быстрее. Поводом для беспокойства должно служить учащенное сердцебиение, которое возникает в покое и не прекращается в течение 15-20 минут.
Болезни и лекарства,
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