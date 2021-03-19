Сколько нужно пить, чтобы появился цирроз печени

Цирроз печени — хроническое заболевание, при котором ткани органа отмирают и замещаются фиброзными волокнами. Согласно статистике, это заболевание входит в перечень болезней, которые чаще становятся причиной смерти людей в возрасте от 35 до 60 лет. Существует несколько разновидностей цирроза, но наиболее распространенной является токсический, и его вызывает употребление алкогольных напитков. Чаще всего он развивается у людей, страдающих алкоголизмом. "Рамблер" рассказывает, после какого количества алкоголя у человека может развиться цирроз печени.
Симптомы
Симптомы болезни у каждого проявляются по-разному и схожи с другими заболеваниями. Сначала человек ощущает слабость и раздражительность, а потом у него появляются проблемы с органами ЖКТ: тошнота, вздутие, отрыжка и рвота, диарея и отсутствие аппетита. Когда печень становится поражена сильнее, белки глаз и некоторые участки кожи начинают желтеть. В таких случаях люди, как правило, начинают бить тревогу, но уже поздно. Поэтому, если вы входите в группу риска или злоупотребляете алкоголем, вам необходимо регулярно делать УЗИ и сдавать анализы для выявления этого заболевания.
Сколько нужно пить
Прежде всего, стоит отметить, что цирроз печени не появляется после одного бурного застолья. Чтобы человек начал страдать от этого заболевания, он должен долго и в больших количествах употреблять алкоголь. При этом, медики называют более конкретные цифры. Для того, чтобы человеку поставили диагноз "цирроз печени", нужно ежедневно употреблять алкоголь в дозе более 40 грамм этилового спирта (100 граммов крепкого алкоголя, литр пива или 300-400 граммов вина). Кроме того, врачи уверяют, что люди, которые страдают запоями, тоже могут пострадать от цирроза печени. Запои от трех недель до трех месяцев, как правило, сопровождаются циррозом.