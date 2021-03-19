Сколько нужно пить, чтобы появился цирроз печени

Цирроз печени — хроническое заболевание, при котором ткани органа отмирают и замещаются фиброзными волокнами. Согласно статистике, это заболевание входит в перечень болезней, которые чаще становятся причиной смерти людей в возрасте от 35 до 60 лет. Существует несколько разновидностей цирроза, но наиболее распространенной является токсический, и его вызывает употребление алкогольных напитков. Чаще всего он развивается у людей, страдающих алкоголизмом. "Рамблер" рассказывает, после какого количества алкоголя у человека может развиться цирроз печени.

Симптомы

Симптомы болезни у каждого проявляются по-разному и схожи с другими заболеваниями. Сначала человек ощущает слабость и раздражительность, а потом у него появляются проблемы с органами ЖКТ: тошнота, вздутие, отрыжка и рвота, диарея и отсутствие аппетита. Когда печень становится поражена сильнее, белки глаз и некоторые участки кожи начинают желтеть. В таких случаях люди, как правило, начинают бить тревогу, но уже поздно. Поэтому, если вы входите в группу риска или злоупотребляете алкоголем, вам необходимо регулярно делать УЗИ и сдавать анализы для выявления этого заболевания.

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