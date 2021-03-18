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Как самостоятельно выявить предрасположенность к болезням сердца 

Александра Нечаева 4 часа назад
Как самостоятельно выявить предрасположенность к болезням сердца
Фото: Depositphotos
Забота о своем здоровье — одна из важных составляющих в жизни человека. К сожалению, часто мы забываем о том, что медицинское обследование необходимо проходить раз в год, чтобы быть уверенным в том, что с организмом все в порядке. Но за состоянием здоровья можно наблюдать и самому (что вовсе не отменяет плановых посещений врачей). О том, как самостоятельно выявить предрасположенность к болезням сердца, читайте в материале «Рамблера».
Как у вас обстоят дела со здоровьем сердца и сосудов, поможет узнать простой тест. Для этого необходимо лишь подняться по лестнице (на 10-12 ступенек вверх), напевая при этом песню или читая стихотворение. Можно разговаривать по телефону, главное — не молчать.
Если во время этого упражнения и после вы чувствуете себя хорошо, у вас нет сильной одышки, а дыхание быстро возвращается в норму, с организмом все в порядке. В том же случае, если дыхание становится сбивчивым, а сердце колотится так, что, кажется, выпрыгнет из груди, это означает, что ваши легкие и сердечно-сосудистая система не справляется с нагрузкой. При таких тревожных симптомах следует обратиться к врачу, чтобы пройти обследование.
Видео дня. Что случится, если сердце увеличится, а легкие сожмутся
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