Что такое «пивное сердце» и кому оно грозит 

Среди всех видов алкоголизма врачи выделяют "пивной". Он грозит людям, которые на протяжении долгого времени в больших количествах употребляют один и тот же напиток. Несмотря на то, что не существует отдельного диагноза "пивной алкоголизм", некоторые эксперты выделяют его как отдельную категорию. Дело в том, что пиво не воспринимается как серьезный алкогольный напиток, поэтому некоторые наркологи считают, что такой вид зависимости лечить сложнее. "Рамблер" рассказывает, почему такой вид алкоголизма выделяется отдельно в некоторых случаях, и что такое "пивное сердце".

Что такое пивное сердце

Пиво, как и любой другой алкоголь, влияет на наши внутренние органы, в частности на сердце и сосуды. Впервые термин "пивное сердце" был введен профессором Боллингером. Он исследовал тела рабочих пивных заводов.

Пивные напитки опасны тем, что для опьянения человек в среднем выпивает около двух литров. Таким образом в организме увеличивается количество жидкости и возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, этот напиток очень калорийный и люди, злоупотребляющие им, чаще страдают лишним весом. Также большую роль играют классические закуски к этому алкоголю. Они сильно влияют на организм человека и отложения жиров.

Комплексное воздействие на сердце вызывает синдром пивного сердца. При постоянном употреблении алкогольных напитков сердечные мышцы ослабевают, накапливая много жира. Алкогольные токсины увеличивают нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Такие осложнения приводят к развитию атеросклероза, гипертонической болезни и сердечным приступам.

Симптомы пивного сердца

Сердце может плохо функционировать из-за разных обстоятельств в жизни человека. При этом, на ранних стадиях этого синдрома человек не чувствует дискомфорта, симптомы появляются гораздо позднее, когда есть определенное поражение органа. К ним относят:

боли в области сердца

одышка

тахикардия (учащенное сердцебиение)

аритмия

отечность нижних конечностей и лица

повышенная тревожность

Подобные синдромы диагностируют только с помощью исследований сердца, например, ЭКГ и УЗИ. Также врачам всегда тяжело понять причину появления этого заболевания, так как не все пациенты готовы признаться, что страдают алкогольной зависимостью.