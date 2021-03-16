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Стоит ли опасаться генетической предрасположенности к раку 

Мира Маркина 2 часа назад
Стоит ли опасаться генетической предрасположенности к раку
Фото: depositphotos.com
Несмотря на десятилетия борьбы врачей с онкологическими заболеваниями, рак по сей день остается самым пугающим недугом для миллионов людей.
Одной из главных причин тревоги является распространенное убеждение о том, что онкология может передаваться по наследству. Но так ли это на самом деле? Разбирался "Рамблер".
Эксперты обращают внимание на то, что онкологические заболевания относятся к генетическим, а не к наследственным. Это значит, что человеку от родственника может передаться лишь мутация, которая повышает риск развития рака, но не сам рак.
Кроме того, стоит также помнить о том, что онкологическое заболевание у кровного родственника может быть случайным событием, не связанным с мутацией, которая передается по наследству.
По мнению специалистов, насторожить в отношении наследования мутаций, которые увеличивают риск развития рака, должны следующие факторы:
  • онкозаболевания у кровных родственников в возрасте до 50 лет
  • рак у нескольких кровных родственников по одной линии
  • несколько разных видов онкозаболеваний у родственника первой линии
  • "рак без факторов риска" у кровного родственника первой линии (например, рак молочной железы у мужчины или рак легких у некурящего)
Если хотя бы одно из вышеперечисленных событий присутствует в вашей жизни, это повод обратиться к специалисту и сдать необходимые анализы на наличие мутации, связанной с риском развития онкологии.
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