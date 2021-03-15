Врач посоветовал пить воду, чтобы снизить давление 

Врач из США Стивен Синатра посоветовал пить воду, чтобы нормализовать повышенное кровяное давление.

Если человек употребляет недостаточно жидкости, организм начинает задерживать натрий. Это провоцирует обезвоживание, закупорку капилляров, а в дальнейшем — рост давления в венах и артериях. Об этом сообщает портал Express.

Вода, в свою очередь, нормализует движение крови, работу пищеварения и доставку питательных веществ в клетки. При дефиците жидкости сердце начинает работать активнее, чтобы снабжать органы кислородом.

Моментального эффекта от потребления воды достигнуть вряд ли удастся, но для профилактики обезвоживания медик посоветовал следить за количеством выпитой воды.