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Найдено эффективное против аллергии вещество 

Lenta.ru 1 час назад
Австралийские ученые нашли эффективное против аллергии вещество
Фото: Australian National University
Ученые Австралийского национального университета нашли эффективный способ предотвращения аутоиммунных заболеваний и аллергии в организме. Он основан на действии специфического белка, называемого нейритином. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Cell, кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на сайте MedicalXpress.
По словам специалистов, в отсутствие нейритина у человека повышается предрасположенность к смерти от анафилаксии, что подчеркивает роль белка в предотвращении опасных для жизни аллергических реакций. При аллергии иммунная система слишком сильно реагирует на аллергены, такие как пыльца, пыль или арахисовое масло, и она вырабатывает антитела, называемые иммуноглобулином Е (IgE). В свою очередь, происходит высвобождение гистамина, вызывающего покраснение и отеки.
Оказалось, что нейритин предотвращает чрезмерное образование IgE, которое обычно связано с некоторыми распространенными формами аллергии и пищевой непереносимости. Также вещество подавляет образование чужеродных плазматических клеток, которые вырабатывают вредные антитела, характерные для аутоиммунных заболеваний.
Ученые надеются, что открытие позволит разработать эффективные методы борьбы с аутоиммунными заболеваниями и аллергиями без ослабления иммунной системы.
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