Как больной кишечник мешает вам сбросить вес

Здоровье кишечника напрямую связано с микробиотой - популяцией бактерий, которые участвуют в переваривании пищи, производят витамины и участвуют в создании иммунного ответа организма.

Ученые установили, что состояние микробиоты у людей с нормальным весом и у тех, кто борется с лишними килограммами, разительно отличается. Доподлинно неизвестно, как проблемы с кишечником отражаются на похудении, однако экспертам удалось выявить несколько взаимосвязей. Подробнее о них - в материале "Рамблера".

Уровень стресса

Здоровье кишечника может сказываться на работе мозга посредством гормонов и пептидов. Согласно исследованиям, состояние микробиоты определяет реакцию на стресс. Так, мыши, выращенные без бактерий в кишечнике, чаще всего испытывают сильную тревогу во время стрессовых ситуаций. По мнению специалистов, то же самое характерно и для людей. Проблема заключается в том, что хронический стресс идет рука об руку с лишним весом и мешает похудеть.

Уровень воспаления

Хроническое воспаление в организме нередко связывают с набором веса, и кишечная микрофлора здесь играет важную роль. Некоторые бактерии производят липополисахариды - молекулы, состоящие из жиров и углеводов. В кровотоке они могут усугублять воспаление в организме и провоцировать набор веса.

Повышенный аппетит