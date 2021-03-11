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Опухоль и аллергия: почему может болеть горло 

Анна Арсеньева 7 часов назад
Опухоль и аллергия: почему может болеть горло
Фото: depositphotos.com
Самая частая причина боли в горле — вирусное заболевание. Однако в некоторых случаях дискомфорт возникает из-за других, иногда неочевидных проблем со здоровьем. Подробнее — в материале "Рамблера".
Нередко через боль в горле проявляется аллергия на пыль, пыльцу или, к примеру, домашних животных. Такой же может быть реакция организма на внешние раздражители. Если у вас заболело горло, возможно, это из-за нового моющего средства, табачного дыма, краски для стен или слишком сухого воздуха в помещении.
Еще одна популярная причина — стрептококковый фарингит. Это вызванная стрептококком группы А инфекция задней стенки глотки.
Кроме того, боль в горле может сигнализировать о развитии опухоли и ВИЧ-инфекции, увеличении щитовидной железы или проблемах с ЖКТ, когда содержимое желудка — соляная кислота, желудочные ферменты, желчь — попадает в пищевод.
Если болит горло, необходимо разобраться в причинах и обратиться к врачу. Особенно важно вовремя пойти к специалисту, если дискомфорт сопровождается другими симптомами. Среди них — высокая температура, ощущение кома в горле, затрудненное дыхание, охриплость, которая сохраняется длительное время, высыпания во рту, кровь в слюне и боль в ушах.
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